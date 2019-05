Wie sieht es bei Euch in der Schule aus mit Computern? – In vielen Schulen gibt es inzwischen in fast jedem Raum ein Smartboard und die meisten Kinder finden das eigentlich ganz cool, weil man damit auch Filme gucken kann.

Ein Smartboard ist eine interaktive digitale Tafel, die an einen Computer angeschlossen ist. Mit dem dazugehörigen Beamer kann das, was auf dem Computerbildschirm steht, an die (weiße) Tafel projiziert werden. Der große Vorteil dabei: Was auf ein Smartboard geschrieben wird, kann anschließend im Computer weiter verarbeitet und weiter verbreitet werden. Doch Smartboards sind teuer und man braucht Lehrerinnen und Lehrer, die wissen, wie man sie richtig benutzt. Außerdem zu hören: "Der Stummfilm", über alte Medien informiert Jessica Zeller. "Wie es ist, Bücher zu bewerten", Einblick in eine Bücherkinderredaktion von Yesim Ali-Oglou.