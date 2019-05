Bei uns bringen ja eher Schweine, Schornsteinfeger oder Kleeblätter Glück, aber in Nordamerika scheinen es die Ziegen zu sein, zumindest im Kinderbuch der kanadischen Autorin Anne Fleming.

Als die 11-jährige Kid mit ihren Eltern nach New York kommt, um auf den Hund eines Verwandten aufzupassen, bemerkt sie auf dem Dach des Hochhauses etwas, das aussieht wie eine kleine weiße Wolke. Die Leute sagen, dass dort oben eine Bergziege lebt. Aber kann das wirklich sein? Gemeinsam mit dem gleichaltrigen Will macht Kid sich auf die Suche und sammelt bei den faszinierenden wie schrulligen Hausbewohnern nach Hinweisen – denn demjenigen, der die Ziege sieht, winken sieben Jahre Glück!

"Ich fand die Geschichte sehr interessant und ich war aufgeregt, was jetzt noch kommt, ob sie die Ziege finden oder nicht und wie es jetzt weitergeht" urteilt Testleserin Elena. Besonders gefiel ihr an dem Buch: "Die Geschichte wird immer aus verschiedenen Perspektiven erzählt, z.B. ist einmal die Perspektive von der Ziege oder von Kid und dann versteht man auch, worum es in der Geschichte geht, wenn man die zusammenpuzzelt."

ANNE FLEMING: ZIEGEN BRINGEN GLÜCK

Hörbuchausgabe:

Sprecher: Andreas Steinhöfel 2 CDs, 2 Std. 34 Min. 11 EUR, HörbuchHamburg /Silberfisch

Buchausgabe: Carlsen Verlag, 160 Seiten; 10,99 EUR

