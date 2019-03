Unsere Welt steckt voller Wunder. In seinem neuen Buch läd uns der Autor Ben Handicott dazu ein, diese Wunder zu entdecken. Ein Atlas voller spektakulärer Naturphänomenen und aufregenden Bauwerken.

Such dir ein schattiges Plätzchen in den Gärten von Angkor Wat, erkunde die verbotenen Stadt, lerne mehr über die Konstruktion des Eiffelturms in Paris, laufe auf der chinesischen Mauer entlang oder rafte durch den Yosemite-Nationalpark Die Wunder der Welt vereint Unglaubliches aus der Natur und unfassbare Bauwerke von Menschenhand. Die Reise führt zu 30 Orten weltweit und auf jeder Seite gibt es jede Menge Details zu entdecken.

Um den Lesern den Eindruck der gewählten Wunder wirklich spüren zu lassen, wurde das Buch im Überformat gedruckt. Der Autor Ben Handicott und die Zeichnerin Lucy Letherland hatte daher in diesem Buch auf jeder Doppelseite viel Raum, um Bauwerke realistisch zu zeichnen und dem Betrachter viele aufregende Details zu präsentieren.

"Die Wunder der Welt - Kleine Gestalten - Komm mit auf Entdeckungsreise zu den großartigsten Bauwerken und erstaunlichsten Naturwundern der Welt"

Die Gestalten Verlag 2019

29,90 Euro

