Man muss nicht um die halbe Welt reisen, um einen schönen Urlaub zu verbringen. Oder?

Warum macht man eigentlich Urlaub? Wo machen die meisten Leute Urlaub? Und was kann man in Deutschland im Urlaub machen? Das möchte Fabian heute gerne gemeinsam mit euch herausfinden. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei einem kleinen Deutschland-Quiz mitmachen. Wer kennt sich am besten in Deutschland aus? Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.