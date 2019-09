Wie werde ich ProgrammiererIn? Ist es eine gute Idee, programmieren zu lernen? Ja! Denn ob Verkehrsampeln, Fabrikroboter oder sogar Kühlschränke: viele Alltagsdinge werden heute von Computern gesteuert. Und denen muss man sagen, was sie tun sollen.

Wie die Welt in ein paar Jahren aussehen wird, das wissen wir nicht. Aber eins ist ziemlich sicher: Computer und Roboter und Smartphones und digitale Assistenten wie Siri oder Alexa werden darin eine große Rolle spielen. Aber wie kriegt man hin, dass diese Maschinen alle genau das tun, was wir – die Menschen – von ihnen wollen? Richtig: man spricht mit ihnen – und zwar in einer Programmiersprache. Tim und Leo finden heraus, wie man so eine lernen kann.