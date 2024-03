Kakadu bei euch

Bastler und Tüftler Elia

11:12 Minuten Elia baut aus Getränkekisten und Mofa-Motoren kleine Fahrzeuge, mit denen man fast so gut fahren kann wie mit den großen. © Deutschlandradio / Roland Krüger

Von Roland Krüger · 05.03.2024

Von nun an sind wir einmal in der Woche zu Gast bei euch. Diesmal besuchen wir den Bastler und Tüftler Elia in Brandenburg. „Schrauben“ ist das, was er am liebsten macht.