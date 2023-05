Wenn ein Mensch schwanger wird, geht die große Rechnerei los. Alle sind ganz gespannt: Wann wird es denn soweit sein? In der Praxis steht dann am Ende ein Datum auf dem Zettel, der "errechnete Geburtstermin". Dem Baby ist es aber schnurz, was die Ärztin oder Mama und Papa da so rechnen. Es kommt eben genau dann, wenn es bereit ist. Meistens zumindest.

So ein Baby wächst in der Gebärmutter. Das ist ein Organ bei Frauen bzw. Menschen, die schwanger werden können. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie ein Kinderzimmer, das einmal im Monat hübsch eingerichtet wird, damit sich eine befruchtete Eizelle dort gemütlich einnisten kann. Wächst kein Baby im Bauch, kommt alles wieder raus. Quasi: Tapeten runter, Teppich raus. Und alles nochmal neu, für das nächste Ei. Und diese Renovierungsphase ist ganz wichtig für die Berechnung.

Warum trotzdem der "ET" errechnet wird, und was es sonst noch so Spannendes zu erfahren gibt - das hört ihr in dieser Episode vom Update. Nachrichten sind natürlich auch wieder dabei. Und wir sprechen darüber, warum "lustige" Tiervideos auf TikTok oft gar nicht so lustig sind.