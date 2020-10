Heute ist Nationalfeiertag - der Tag der Deutschen Einheit

Heute tauchen wir in die deutsche Geschichte und in die deutsche Gegenwart ein. Vor 30 Jahren wurde unser Land wiedervereinigt. Wie es dazu kam und welche Schwierigkeiten es auf dem Weg dorthin gegeben hat, erfahrt Ihr in einem Beitrag von Kati Obermann.

Vorher und im Anschluss daran möchte Ryke mit Euch ein Quiz spielen. Ein Deutschland-Quiz. Wer sich mit Deutschland-Fakten gut auskennt - alte und neue - der oder die hat eine gute Chance, heute zu gewinnen. Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.