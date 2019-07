Wie baue ich die perfekte Waldhütte? Wer sich das noch nie gefragt hat, gerade in der Sommerferienzeit, der ist wahrscheinlich ein ziemlicher Stubenhocker. Für alle anderen gibt’s hier eine Anleitung für Einsteiger.

Was ist besser als ein Tag im Wald? Richtig – ein Tag und eine Nacht im Wald. Die kann man zum Beispiel in einer Waldhütte verbringen und so eine Waldhütte lässt sich recht einfach selbst bauen. Denn alles, was man dazu braucht, findet man auch, richtig: im Wald.

Da gibt es Äste für die Wände und Brennnesseln, aus denen man Schnüre herstellen kann, um diese Äste zusammenzubinden. Da gibt es Moos, um die Hütte auszupolstern – und ja, Zecken und Mücken gibt es auch. Wie Ihr Euch die vom Leib haltet, während Ihr Euch den perfekten Nacht-Unterschlupf im Wald baut – das haben Tim und Rahel in dieser Folge herausgefunden.