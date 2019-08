Was ist gerecht? Und was ist ungerecht? Gummibärchen unter Freunden kann man ziemlich leicht gerecht aufteilen: Jede und jeder bekommt gleich viele. Aber was tut man, wenn welche übrigbleiben? Wer bekommt die?

Die Gerechtigkeit wird häufig als eine Frau dargestellt, gemalt oder als Skulptur in Stein gehauen. Eine Waage hält sie in der Hand, um genau abzuwägen, zu entscheiden. Um die Augen trägt sie eine Binde: So kann sie gerecht urteilen, ohne sie wissen, wer vor ihr steht.

Aber ist es gerecht, wenn manche Menschen bestimmen, was andere tun? Und andere das tun müssen, was die Bestimmer sagen? Oder wenn es auf der Welt gleichzeitig arme Menschen und reiche Menschen gibt?

