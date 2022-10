Lieblingsobst im Check

Okay, das mit der Sonnencreme war vielleicht ein bisschen geschummelt. Das meinen wir mehr so im übertragenen Sinn. Aber vielleicht habt ihr euch ja auch schon einmal gefragt, warum Äpfel an manchen Stellen eher grünlich-gelb und an anderen rot sind? Das liegt an der Sonne. Dort, wo sie besonders doll hinscheint, schützt sich der Apfel mit roter Farbe vor Verbrennung. Ganz schön schlau, oder?

Wissen wächst nicht auf Bäumen

Deswegen habt ihr ja uns! Schickt uns eure Fragen per Sprachnachricht an 0174 16 24 523 - und wir machen Saf ... äh, einen Podcast daraus.

Und wusstet ihr, dass diese knallgrünen Äpfel aus der Zahnpastawerbung so in der Natur gar nicht vorkommen? Eigentlich ist eine grüne Färbung nämlich ein Zeichen dafür, dass eine Frucht noch gar nicht reif ist. Der "Granny Smith" ist also eine Züchtung für den Supermarkt.

Wie wächst so ein Apfel denn normalerweise? Wie viele Sorten gibt es? Was ist eine Mosterei? Kerne mitessen ja oder nein? Was ist mit Würmern? Und wie heißt denn jetzt das abgekaute Dings, was am Ende vom Apfel übrigbleibt? Erfahrt ihr hier bei uns im Podcast.

Ach so, und dann klären wir natürlich noch: Was ist gesünder? Der Apfel selbst oder Apfelsaft? Wir wollen nicht zu viel verraten, aber das folgende Zahlenbeispiel ist schon einmal ein kleiner Tipp.

Wissen zum Mitnehmen

In einem Glas Apfelsaft stecken in etwa vier gepresste Äpfel. Wenn du vier Liter Apfelsaft trinkst, ist das, als würdest du eine Tüte Chips essen - oder drei Tafeln Schokolade.