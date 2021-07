Was geht ab in den Ferien?

Auch in diesem Sommer heißt es bei der Reiseplanung: Vorsicht, denkt an die Corona-Regeln. Nicht überallhin kann man sorgenlos reisen, aber es geht sehr viel mehr als in den vergangenen Monaten. Aber bitte achtet weiter auf die Abstandsregeln - die gelten fast überall immer noch. Und das aus gutem Grund. Wie sieht es bei euch mit der Urlaubs- und Reise-Planung aus? Und wie gut kennt ihr euch mit anderen Ländern aus? Das könnt ihr in einem Quiz herausfinden. Patricia freut sich auf euren Anruf: 0800 2254 2254.