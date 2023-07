Wenn ein Baby im Bauch heranwächst, ist ganz am Anfang der Entwicklung auch im Inneren erstmal noch alles ganz symmetrisch und das Herz liegt mittig. Aber dann folgt ziemlich bald eine Art Startschuss, und das Herz wandert von der Mitte etwas hinüber auf die linke Seite. Später folgen die anderen Organe und nehmen ihren jeweils vorgesehenen Platz ein. Dieser Bauplan ist in unserem Erbgut festgeschrieben.

In dieser Folge schauen wir außerdem wieder auf das Thema Wasser. Diesmal soll es darum gehen, wie wir die Meere schützen können. Serra berichtet, was neu in ihrem Leben ist. Ihre Familie baut gerade ein Haus und bald startet der Umzug. In den Nachrichten erfahren wir, warum sich in Italien kein Schulkind über eine "1" freut. Und außerdem geht es um einen Storch, der gerade einen außergewöhnlichen Rundflug macht.