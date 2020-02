Verkleidet ihr Euch auch so gern? Das macht Spaß, denn dann schlüpft man sozusagen aus seiner eigenen Haut und wird zum wilden Piraten oder zur schönen Prinzessin.

Einmal im Jahr verkleiden sich sogar die Erwachsenen und zwar während der fünften Jahreszeit. Wisst Ihr was damit gemeint ist? So wird die Zeit vor der Fastenzeit genannt. Heute fastet keiner mehr so streng, aber früher ging die Fastenzeit bis zum Osterfest. Geblieben ist aber die närrische Zeit, die wir Karneval, Fastnacht oder Fasching nennen. Es gibt Karnevalsumzüge, Karnevalssitzungen mit Musik und verkleidetem Publikum und alle haben Spaß.

Aber warum verkleidet man sich eigentlich an Fasching? Und welches ist Euer Lieblingskostüm? Ruft an und erzählt Ryke davon: 0800 2254 2254.