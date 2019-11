Am nächsten Samstag ist der Tag der Erfinder. Er wird immer am 9. November gefeiert, denn es ist der Geburtstag von Hedy Lamarr, einer Hollywood-Schauspielerin, die gleichzeitig Erfinderin war.

Patricia freut sich auf Eure Anrufe zum Thema "Erfindungen". Meint Ihr nicht auch, dass dringend eine Aufräum-Maschine erfunden werden müsste? Oder ein Gerät, das vollautomatisch Eure Hausaufgaben erledigt? Oder eine Uhr, die so langsam geht, dass man immer ausreichend Zeit hat?

Aber es geht heute in der Sendung auch um Erfindungen, die von Kindern gemacht wurden und um solche Erfindungen, die es schon lange gibt. In einem Quiz könnt Ihr mitspielen und raten, welche Erfindung gemeint ist. Ruft an und spielt mit: 0800 2254 2254.

Zu gewinnen gibt es ein tolles Buch über Erfindungen.