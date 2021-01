Detektive sind cool. Sie sehen, was andere nicht sehen, stellen Fragen, die anderen nicht einfallen und kommen jedem Schurken auf die Schliche. So ist das jedenfalls in den Geschichten. Aber was machen Detektive wirklich?

Die drei ??? oder die Pfefferkörner, TKKG, Miss Marple oder natürlich Sherlock Holmes: Detektive und Detektivgeschichten faszinieren viele Menschen, in jedem Alter. Wir rätseln mit, suchen Spuren, finden Hinweise - und lösen den Fall dann meistens doch nicht. Denn das können eben nur die richtigen Detektive, mit ihrer Kombinationsgabe und ihrem Scharfsinn. So ist es in den Detektivgeschichten. Aber wie ist es im "richtigen Leben"? Da gibt es ja auch Detektive: Kaufhaus-Detektive zum Beispiel oder sogenannte "Privat-Ermittler". Was haben sie genau zu tun und was unterscheidet sie zum Beispiel von Polizisten? Patricia und Janika finden das in dieser Folge heraus, zusammen mit dem berühmten Kakadu-Detektiv Sherlock Habs-Gleich und mit Alexander Schrumpf. Über den gibts zwar keine Geschichten - dafür ist er ein richtig echter Detektiv. #167 Was macht ein Detektiv?

Moderation: Patricia Pantel und Janika

Recherche und Reportagen: Patricia Pantel

Ton: Cornelia Preissel und Regine Kraus

Redaktion: Ulrike Jährling und Lydia Heller

Deutschlandfunk Kultur, 2020