Am kommenden Wochenende ist wieder großes Vogelzählen angesagt.

Patricia begrüßt Euch heute zur Vogelstunde beim Kakadu. Vom nächsten Freitag an könnt Ihr Euch nämlich wieder an der Stunde der Gartenvögel beteiligen, die vom NABU, dem Naturschutzbund in Deutschland, veranstaltet wird.

Alles über die Aktion findet Ihr hier.

Wer heute schon mal ein bisschen üben möchte, hat in der Sendung bei einem Quiz Gelegenheit dazu. Ruft an und macht mit: 0800 - 2254 2254.