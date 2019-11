Es gibt heutzutage etwa 6500 Sprachen auf der Welt. Wer all diese Sprachen sprechen will, müsste ganz schön viele Vokabeln lernen.

Laurens ist mit deutsch und holländisch aufgewachsen. Seine Lieblingssprache ist englisch und überhaupt konnte er einmal 7 Sprachen: deutsch, holländisch, englisch, gerade lernt er französisch und er sprach polnisch, arabisch und russisch. Dass er so viele Sprachen beherrscht(e), hat mit den Berufen seiner Eltern zu tun, die viel in der Welt umziehen mussten. Zweisprachig aufzuwachsen ist heute für die Meisten auf der Welt sehr normal. Welche Sprache wird am häufigsten gesprochen: Englisch oder chinesisch? Was ist das besondere von Sprachen und wäre es nicht besser, wir würden uns alle in nur einer Sprache verständigen?

#44 Warum gibt es so viele Sprachen?

Moderation: Tim Wiese und Elias

Recherche und Reportagen: Silvia Kurschuss

Redaktion: Claudia König-Suckel

Deutschlandfunk Kultur, 2019