Der GOLDENE SPATZ in Feierlaune: Das 27. Kinder Medien Festival Goldener Spatz startete vom 2. bis 4. Juni mit einem grandiosen Auftakt in sein Jubiläumsjahr. Nun wird vom 5. bis 8. Juni in Erfurt weitergefeiert.

1979 wurde das Festival GOLDENER SPATZ gegründet. Damals trug es noch den Namen "Nationales Festival 'Goldener Spatz' für Kinderfilme der DDR in Kino und Fernsehen" und fand in Gera statt. Alle zwei Jahre wurden dort die besten Film- und Fernsehproduktionen in den Kategorien Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilm in ausverkauften Kinos gezeigt. Sie alle konkurrierten um den GOLDENEN SPATZ, vergeben von einer Fachjury, und den Ehrenpreis, mit dem eine Kinderjury ihre Lieblingsfilme auszeichnete. Nach der Wiedervereinigung bemühten sich viele Filmleute, Verantwortliche in den Fernsehsendern und Politiker um das Weiterbestehen des Festivals, allen voran der Kinderfilmregisseur Rolf Losansky. Und tatsächlich: Das Festival existierte nicht nur weiter, es wuchs und wuchs. 2001 wurde der Wettbewerb zum ersten Mal um Online-Angebote ergänzt. Seit 2003 wird das Festival nicht nur in Gera, sondern auch in Erfurt ausgerichtet und seit 2008 sogar im jährlichen Rhythmus. Seitdem trägt es auch seinen jetzigen Namen: Deutsches Kinder Medien Festival Goldener Spatz.

Am Freitag um 15:00 Uhr findet die Preisverleihung der GOLDENEN SPATZEN 2019 im THEATER ERFURT statt. Der Kakadu flattert heute schon mal nach Erfurt. Und hat alle wichtigen Gesprächspartner vors Mikrofon geholt:

- Hortense Ullrich als Autorin / Drehbuchautorin zu "Meine teuflisch gute Freundin"

- Markus Rosenmüller und Jona Gaensslen und Luis Vorbach zum Film "Unheimlich perfekte Freunde"

- Nicola Jones und Anika Schidda zum Thema "40 Jahre Goldener Spatz"

- Jury-Kinder (Digital-Juroren).