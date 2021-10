Alles perfekt? Was lässt sich für euch noch verbessern in Deutschland?

Heute ist der Tag der Deutschen Einheit. Nationalfeiertag. Was das ist und warum heute in Deutschland so ein wichtiger Tag ist, das klärt Tim in der Sendung mit Felicitas.

Außerdem möchte Tim heute mit euch darüber sprechen, was man in unserem Land vielleicht noch besser machen könnte. Bald wird ja in Deutschland eine neue Regierung gebildet. Was wünscht ihr euch denn von den Politikern, die demnächst für die Angelegenheiten von Kindern entscheiden? Und was würdet ihr in eurer Gegend tun, wenn ihr Politikerin wärt?

Ein kleines Quiz gibt es auch: Wir stellen euch ein paar Situationen vor, bei denen ihr raten sollt, ob es sie wirklich gibt oder ob wir sie nur erfunden haben. Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.