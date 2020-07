Sommerzeit ist trotz Corona Badezeit. Und neben Schwimmbäder und Seen ist das Meer ein beliebtes Badeziel. Zum Glück sorgen an den meisten öffentlichen Stränden die Rettungsschwimmer dafür, dass niemandem im Wasser etwas zustößt.

Für die meisten Urlauber ist das Meer und der Strand eine Art großer Spielplatz. Doch das stimmmt nur halb, denn obwohl das Wasser so harmlos erscheint und die meisten Badenden sich für gute Schwimmer halten, ist das Meer, der See oder der Fluss nicht ungefährlich. Damit trotzdem ncihts passiert, gibt es die Rettungsschwimmern. Ryke hat die Rettis vom Strand von Kloster, das ist ein kleines Dorf im Norden der Insel Hiddensee, in ihrem Rettungsschwimmern-Häuschen besucht und sich aktuelle Sicherheitstipps fürs Baden geholt.

Außerdem berichtet von Juna von Ihrem neuen Familienmitglied und Sarah Ziewitz hat die aktuellen Corona-News.

Bei den Rettungschwimmern am Meer - Kakadu-Podcast #109



Aut. Ryke Jährling, Regina Voss, Sarah Ziewitz

Mod. Ryke Jährling

Red. Thomas Fuchs

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020