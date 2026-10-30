Viel Spaß
Sind alle Erbsen grün?
22:42 Minuten
Kleine Kugeln, große Rätsel! Sind wirklich alle Erbsen grün? Ryke und Bobbi werden zu Erbsenspürnasen und erleben eine ziemlich verrückte Überraschung.
Erbsen sind klein, rund, grün und kullern gerne mal vom Teller. Die meisten von euch essen sie gerne. Doch sind wirklich alle Erbsen grün? Oder gibt es vielleicht auch gelbe, rote oder sogar blaue?
Ryke und Bobbi machen sich als Erbsenspürnasen auf die Suche. Dafür bekommen sie erst mal einen grünen Punkt auf die Nase. Sie besuchen eine Gemüsegärtnerin, treffen ziemlich merkwürdige Erbsen und klären ab, welche dieser Erbsen wirklich Erbsen sind und welche nur so heißen.
Außerdem bekommen sie ein geheimnisvolles Paket ins Studio geliefert. Darin steckt eine Pflanze, die plötzlich wie verrückt zu wachsen beginnt.
Ob da wohl ein bisschen Erbsenzauberei im Spiel ist?
Außerdem bekommen sie ein geheimnisvolles Paket ins Studio geliefert. Darin steckt eine Pflanze, die plötzlich wie verrückt zu wachsen beginnt.
Ob da wohl ein bisschen Erbsenzauberei im Spiel ist?
Euer Draht zum Kakadu
Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
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Der Kakadu jedenfalls kommt aus dem Kichern gar nicht mehr heraus!
Kakadu - eure Fragen: Sind alle Erbsen grün?
Moderation: Ulrike Jährling und Bobbi
Autor: Nicole Silbermann
Redaktion und Produktion: Anna Pataczek
Moderation: Ulrike Jährling und Bobbi
Autor: Nicole Silbermann
Redaktion und Produktion: Anna Pataczek