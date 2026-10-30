Kakadu - eure Fragen:

Erbsen sind klein, rund, grün und kullern gerne mal vom Teller. Die meisten von euch essen sie gerne. Doch sind wirklich alle Erbsen grün? Oder gibt es vielleicht auch gelbe, rote oder sogar blaue?

Ryke und Bobbi machen sich als Erbsenspürnasen auf die Suche. Dafür bekommen sie erst mal einen grünen Punkt auf die Nase. Sie besuchen eine Gemüsegärtnerin, treffen ziemlich merkwürdige Erbsen und klären ab, welche dieser Erbsen wirklich Erbsen sind und welche nur so heißen.

Außerdem bekommen sie ein geheimnisvolles Paket ins Studio geliefert. Darin steckt eine Pflanze, die plötzlich wie verrückt zu wachsen beginnt.

Ob da wohl ein bisschen Erbsenzauberei im Spiel ist?