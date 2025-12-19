Kakadu – eure Fragen:

Euer Draht zum Kakadu
Wie wird man Schauspieler oder Schauspielerin?
Mal sind sie Bösewichter, mal Superhelden, mal Prinzessinnen – und jeden Tag was anderes! Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpfen in verschiedene Rollen, sie spielen im Theater, auf der Kino-Leinwand oder auch in Deiner Lieblingsserie. Aber wie wird man das – Schauspielerin oder Schauspieler?
Ryke, Tea und der Kakadu sind in dieser Folge im Schauspiel-Fieber: Sie besuchen eine Schauspielschule für Kinder in Berlin und haben Emilia Maier zu Gast. Emilia spielt Ida in der Filmreihe „Die Schule Der Magischen Tiere“ und sie erzählt, wie sie zu ihrer Rolle gekommen ist – und was ihr am meisten Spaß daran macht, vor der Kamera zu stehen. Weitere Schauspiel-Tipps bekommen Ryke und Tea von Viktoria Schreiber. Viktoria war schon im Fernsehen zu sehen und ist Teil des Ensembles im Grips Kindertheater in Berlin. Wie merkt man sich den ganzen Text? Warum lernt man auf der Schauspielschule, mit einem Degen zu kämpfen? Und welche Übungen gibt es für die Stimme? Zum Beispiel die Zungenspitze hinter die Vorderzähne klemmen und den Rest der Zunge dann über die Zähne stülpen. Und dann versuchen zu sprechen. Klingt ziemlich lustig, merken Tea und Ryke als sie es im Studio ausprobieren. Der Kakadu macht seine eigenen Stimmübungen und das macht er anscheinend so gut, dass er eine Rolle als römischer Feldherr angeboten bekommt…
