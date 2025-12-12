Kakadu - eure Fragen:

Wie feiern Menschen in anderen Ländern Weihnachten?

Um diese Frage zu beantworten, besteigen Mika und Patricia den Weihnachtsexpress und reisen nach Großbritannien, Spanien, Island und in viele andere Länder.

Welche Bräuche und Rituale kennen die Kinder dort?

Kommt der Weihnachtsmann oder das Christkind?

Warum werden in Norwegen über die Weihnachtstage Besen und Wischmopps versteckt?

Wie kam es dazu, dass in Japan in den Familien traditionell bei KFC, der amerikanische Fast-Food-Kette, gegessen wird?

Und wieso bekommt derjenige, der in den USA am Weihnachtsbaum die weihnachtliche Gurke findet, ein Extrageschenk?

So viele Fragen, Kakadu hat die Antworten.

Weihnachtsbräuche sind so bunt wie die Welt.