Wie feiern Menschen in anderen Ländern Weihnachten?
25:57 Minuten
In Norwegen werden Besen und Wischmopps versteckt und in den USA hängt eine kleine Gurke am Weihnachtsbaum. Weihnachtsbräuche sind so bunt wie die Welt.
Wie feiern Menschen in anderen Ländern Weihnachten?
Um diese Frage zu beantworten, besteigen Mika und Patricia den Weihnachtsexpress und reisen nach Großbritannien, Spanien, Island und in viele andere Länder.
Welche Bräuche und Rituale kennen die Kinder dort?
Kommt der Weihnachtsmann oder das Christkind?
Warum werden in Norwegen über die Weihnachtstage Besen und Wischmopps versteckt?
Wie kam es dazu, dass in Japan in den Familien traditionell bei KFC, der amerikanische Fast-Food-Kette, gegessen wird?
Und wieso bekommt derjenige, der in den USA am Weihnachtsbaum die weihnachtliche Gurke findet, ein Extrageschenk?
So viele Fragen, Kakadu hat die Antworten.
Weihnachtsbräuche sind so bunt wie die Welt.
Weihnachtsbräuche sind so bunt wie die Welt.
Euer Draht zum Kakadu
Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Einfach downloaden und anhören und schon erfahrt ihr, warum Weihnachten auf der ganzen Welt so verschieden und doch so besonders ist.
Kakadu – eure Fragen: Wie feiern Menschen in anderen Ländern Weihnachten?
Moderation: Patricia Pantel und Miika
Autorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Fröhliche Weihnachten wünscht das Kakadu-Podcast-Team!