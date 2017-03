Sendezeiten

Viele Kinder wünschen sich ein Haustier: Katze, Hund, Meerschwein, Hamster... Aber nicht allen Kindern kann dieser Wunsch erfüllt werden. Aber ihr könnt trotzdem helfen, Tiere zu versorgen: auf einem Kinderbauernhof!

In unserer heutigen Sendung haben wir einen Tierpfleger vom Kinderbauernhof Pinke Panke aus Berlin im Studio. Der Hof liegt mitten in der Stadt - ein toller Ort, um das Leben von Tieren hautnah mitzuerleben. Ihr erfahrt, was so ein Kinderbauernhof zu bieten hat, wo man selber mit Hand anlegen und was man dort alles über Tiere lernen kann.

Und natürlich könnt auch ihr von euren Erfahrungen mit euren Tieren erzählen!

Ruft an: 0800 2254 2254.

Wenn ihr mehr über den Kinderbauernhof Pinke Panke erfahren möchtet, klickt hier