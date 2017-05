In einer seiner Sinfonien lässt der Komponist Georg Philipp Telemann die Grillen mitten durchs Orchester hüpfen - ein zirpendes Wiesenstück mit jeder Menge Lust an Barockmusik und am Sommer.

Ein ausgeflippter Grashüpfer tanzt sogar Solo. Oder ist es doch nur der Kontrabass?