Sendezeiten

Lieder und ihre Texte können einem aus der Seele sprechen: sie können trösten, Mut machen oder Lebensfreude versprühen. Aber wie schreibt man einen Songtext?

Sieben Kinder sitzen im Leipziger Ariowitsch-Haus zusammen und tüfteln am Text für einen Song – an einem Song für Leipzig, für Sachsen, überhaupt für den Ort, an dem sich Kinder, so wie sie, zu Hause fühlen. Hadel aus Syrien und Lior aus Russland sind ebenso dabei, wie Lara, Charlotte, Helene, Saba und Erik. Kurzum: In der Song-Text-Werkstatt von Constanze John ist die halbe Welt vertreten. Und alle Kinder möchten gern ihre eigene Erlebniswelt in ihre Lieder einbringen.

Wie das geht, erzählt uns Constanze John höchstselbst.