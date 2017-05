Sendezeiten

Wie klingt die traditionelle Musik Bulgariens? Heute könnt ihr sie kennenlernen - auf unserer Musikreise.

Das Land Bulgarien liegt in Südosteuropa, am Schwarzen Meer zwischen der Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien und Rumänien.

Die Stimme spielt in der Volksmusik Bulgariens die Hauptrolle, und die bulgarischen Frauenchöre sind in der ganzen Welt berühmt für ihre vielfältigen Rhythmen, die sie mit Rufen und Trillern verzieren. Das hört sich für unsere Ohren manchmal ungewöhnlich und sogar schräg an, aber kennenlernen müssen wir den bulgarischen Chorgesang natürlich unbedingt.



Brigitte Jünger hat die Musiker der Gruppe Belonoga getroffen und mit Kindern die Musik aus Bulgarien angehört.