Sendezeiten

Endlich Frühling! Die Bäume sind grün, es blüht überall, die Vögel zwitschern. Die Natur mit ihren Klängen und Geräuschen hat auch Komponisten angeregt, Stücke zu schreiben.

Aber es ist gar nicht so einfach, das Trällern einer Nachtigall oder das Rauschen eines Baches in Töne umzusetzen. Und wie ist das eigentlich: Ahmt unsere Musik die Natur nach oder ist sie auch Natur? Viele Musikwissenschaftler haben sich darüber den Kopf zerbrochen.Corinna Thaon erzählt von der Musik in der Natur - und der Natur in der Musik.