Sendezeiten

An diesem Musiktag präsentiert Euch Patricia:

Mama und Opernstar

Diana Damrau ist ein Weltstar. Die Sopranistin singt überall auf der Welt, in den größten Opernhäusern: Metropolitan Opera in New York, Mailänder Scala, Staatsoper München, Elbphilharmonie Hamburg usw. Sie singt schwierigste Rollen wie z. B. die Königin der Nacht, sie ist als Lied- und Konzertsängerin unterwegs und nie lange an einem Ort. Diana Damrau ist aber nicht nur Sängerin, sie ist auch Mama. Alexander und Colyn heißen ihre beiden Söhne. Wie schafft man es, auf den besten Bühnen der Welt zu singen und dennoch mit seinen Kindern zu spielen, zu toben, ihnen vorzulesen? Von Kristina Dumas

Außerdem zu hören:

Der erfolgreichste Musical-Komponist der Welt - Andrew Lloyd-Webber

Bereits mit sechs Jahren fing er an zu komponieren, mit neun Jahren veröffentlichte er seine erste Suite. Doch bekannt wurde er durch seine zahlreichen Musicals.

Cats, Evita, Starlight-Express oder das Phantom der Oper sind nur ein paar seiner Musicals, die weltweit auf den Musicals-Bühnen aufgeführt werden. Er ist Oskar-, Golden-Globe- und Grammypreisträger.

Morgen feiert Andrew Lloyd-Webber seinen 70´ten Geburtstag.

Ein Geburtstagständchen von Ulrika Kährling