Am Medientag hat Fabian folgende Beiträge für Euch parat:

Donald Duck: das ist die berühmteste Ente der Welt! Und einer der größten Pechvögel. Von seinem Erfinder Walt Disney wurde festgelegt, dass Donald an einem Freitag, dem Dreizehnten "geboren" wurde. Seinen ersten Auftritt hatte er vor über achtzig Jahren in Zeichentrickfilmen. Dort war Donald so beliebt, dass er bald seine eigene Comicserie bekam. Heute kennt ihn jedes Kind. Jan Müller, Musiker bei der Rockband Tocotronic, ist riesiger Donald-Fan. Maxim, Esther und Yunis haben sich mit ihm über Entenhausen, die "Micky Maus" und den Unterschied zwischen Comics und Büchern unterhalten.

Das Titelbild des Walt Disney-Taschenbuches "Tücken der Technik", Klassik Album 25 aus der Reihe "Die besten Geschichten mit Donald Duck" , erschienen im ehepa-Verlag. (dpa picture-alliance)

Zum Beitrag: "Lieblingsmedien früher und heute: Disneys lustige Taschenbücher" - Ein Beitrag von Jessica Zeller.

Außerdem zu hören:

"Was seht ihr am liebsten im Fernsehen?" - Eine Collage von Yesim Ali-Oglou.

"Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes" - Ein Kinotipp von Anna Wollner.