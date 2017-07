Sendezeiten

Dummi

Kennt ihr das, wenn ihr alles versucht, um alles richtig zu machen, und trotzdem wird dauernd an euch herumgemäkelt? Solche Tage hat wohl jeder mal. Bei Enno Anders sind solche Tage Alltag. Selbst ganz einfache Dinge sind für ihn schwierig, und so haben die anderen – z.B. seine Mutter oder seine Lehrerin – ständig was zu nörgeln.

Aber Enno hat trotzdem einen richtig guten Freund. "Enno Anders - Löwenzahn im Asphalt" heißt das Buch, das wir Euch heute vorstellen.

"Enno Anders - Löwenzahn im Asphalt" (Urachhaus)

"Enno Anders –Löwenzahn im Asphalt" Von Astrid Frank

Bilder von Regina Kehn

Urachhaus, 160 Seiten, ab 10 Jahre, 14,99 € (ebook 10,99 €)

Außerdem im heutigen Medientag:

Emoji - Der Film - angesehen von Anna Wollner

Ferien-Computercamp - besucht von Jennifer von Massow