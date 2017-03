Sendezeiten

Das Internet ist manchmal wie ein riesengroßes unaufgeräumtes Spielzimmer: In jeder Ecke wartet etwas Spannendes, aber das, was man gerade sucht, ist nicht leicht zu finden. Gut, dass es "Klick-Tipps.net" gibt ...

Vor ein paar Wochen haben wir Euch hier beim Kakadu die Suchmaschine "Frag Finn” vorgestellt, die ja so etwas wie ein sicheres Google für Kinder ist. Heute begeben wir uns noch einmal in die Weiten des Internets: Die Seite "Klick-Tipps.net" will Euch auf der spannenden Reise durchs Netz helfen. Sie bietet Informationen zu guten Kinderseiten, aktuellen Themen und vieles mehr ...

Hier kommt ihr direkt zu den Klick-Tipps.