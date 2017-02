Sendezeiten

2014 räumte der Trickfilm "The Lego Movie "an den Kinokassen so richtig ab. Solch ein Erfog bedeutet meistens, dass es bald einen weiteren Kinofilm dazu gibt - hier ist er nun: "Lego Batman Movie".

In der neuen Geschichte dreht sich fast alles um Batman. Der Superheld hatte im ersten Lego Kinofilm eigentlich nur eine Nebenrolle - obwohl Batman damals schon glaubte, er wäre der Wichtigste überhaupt. Das war so cool und witzig, dass er nun einen eigenen Kinofilm bekam. Ob es sich lohnt, in den neuen Lego Trickfilm zu gehen, das haben unsere Kakadu-Kinderreporter für euch getestet.