Sendezeiten

So schnell wie möglich Botschaften versenden - heute geht das am besten per SMS, WhatsApp oder E-Mail. Das war nicht immer so! Noch im letzten Jahrhundert war die Rohrpost dafür unschlagbar fix.

Sie hat Briefe und Telegramme durch Röhren unter der Erde von einem Postamt zum anderen transportiert. Oder besser gesagt: mit Druckluft einfach durchgepustet. Die erste Rohrpostanlage wurde 1853 in London gebaut. Bald danach gab es die Rohrpost auf der ganzen Welt. Eine der größten Anlagen weltweit stand in Berlin. Kakadu-Reporterin Jessica Zeller und Nermin, Antonia, Melina und Dora aus Berlin stellen euch die Rohrpost vor.