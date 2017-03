Sendezeiten

Ein alter Geschichtenerzähler aus Damaskus erzählt Kindern mit Hilfe seines "Wunderkastens" die Liebesgeschichte von dem Hirtenjungen Sami und der schönen Leila

Der Autor Rafik Schami wurde in der syrischen Stadt Damaskus geboren, lebt aber schon seit über 40 Jahren in Deutschland. Der preisgekrönte Autor hat viele Bücher auch für Erwachsene geschrieben. In seinem Kinderbuch "Der Wunderkasten" erzählt Rafik Schami einerseits ein Märchen wie aus 1001 Nacht und andererseits gelingt es ihm so, auch sein Heimatland liebevoll zu beschreiben. Denn nicht immer gab es Krieg und Zerstörung in Syrien. Wenn ihr also neugierig seid wie die Menschen früher dort gelebt haben, dann lest das Buch "Der Wunderkasten", so wie Kilian, der es euch vorstellt.

