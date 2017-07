Sendezeiten

Superman, Batman, Spiderman, Donald Duck, Micky Maus, Popeye, Lucky Luke ... Es gibt so viele Comic-Helden. Sie alle - und die Geschichte der Comics - sind in der Bundeskunsthalle zu sehen.

Heutzutage gibt es viele Comics: Als Heft, Buch, Serie und Film. Das war natürlich nicht immer so.

Wie es mit dem ersten Comic vor knapp 120 Jahren anfing und wie es weiterging, kann man sich in einer Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn anschauen. Mit rund 300 Exponaten aus Amerika, Europa und Japan ist Comics! Mangas! Graphic Novels! die bisher umfangreichste Ausstellung zur Geschichte der Comics in Deutschland.

Kakadu-Reporterin Yesim Ali Oglou hat die Schau besucht und an einer Führung teilgenommen.