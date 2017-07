Sendezeiten

Wie baut man sich ein Baumhaus? Wir geben Tipps.

Wer hat sich das nicht schon einmal gewünscht: Eine eigene kleine Hütte, wo einen keiner stört, wo man mit seinen Freunden quatschen oder einfach nur in Ruhe lesen kann. Und was eignet sich dafür am besten? Natürlich ein Baumhaus. Kakadu-Reporter Andreas Hinz hat einen Workshop besucht, bei dem Mädchen und Jungen lernen, wie man ein Baumhaus baut.