Sendezeiten

Auf der Bühne stehen, sich verkleiden, in verschiedene Rollen schlüpfen und dafür auch noch mit Applaus belohnt werden. Für viele ist das ein Wunschtraum.

Berühmt werden, in Fernsehfilmen spielen, in Hollywood eine Rolle bekommen - das wäre schön. Aber ist Schauspieler wirklich ein Traumberuf? Wie sieht denn so ein Schauspieleralltag wirklich aus? Und was macht man mit dem Lampenfieber?



Unsere Kakadu Theaterreporter vom Theater der Jungen Welt in Leipzig haben sich mal um das Thema gekümmert und zum Mikrofon gegriffen.