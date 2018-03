Sendezeiten

Diesen Montag präsentiert Euch Patricia diese Themen:

Scharlach

Es beginnt mit hohem Fieber, dann kommen starke Halzschmerzen hinzu, Schluckbeschwerden, ein dunkelroter Rachen, die Zunge wird rot, wie wenn man Himbeeren gegessen hat, dann Kopf- und Gliederschmerzen. Am Tag drauf ein rötlicher Ausschlag am Körper und nach etwa ein bis zwei Wochen schuppt sich die Haut an Händen und Füßern.

Verursacht wird Scharlach durch die Scharlach-Bakterien. Diese winzigen kugeligen Krankheitserreger mit korrektem Namen A-Streptokokken kommen weltweit vor und sie geben Gifte ab, sogenannte Toxine, die, wenn sie in den Körper gelangen, die plötzlich auftretenden, oben beschriebenen Symptome verursachen.

Die Infektionskrankheit Scharlach ist eine ansteckende Krankheit, die durch Husten, Niesen oder Sprechen von Mensch zu Mensch übertragen wird. Deshalb dürfen Scharlachkranke keine Schulen, Kindergärten oder Horte besuchen.

Scharlach wird mit Antibiotika behandelt.

Ein Impfung gegen Scharlach gibt es nicht, weswegen jemand unter Umständen auch mehrfach an Scharlach erkranken kann.

"Kinderkrankheiten: Scharlach" Von Nele Rößler

