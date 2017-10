Sendezeiten

Salut! So begrüßt man sich in Frankreich, wenn man sich trifft. Frankreich ist in diesem Jahr der Ehrengast auf der Buchmesse in Frankfurt. Über 180 Autorinnen und Autoren aus Frankreich sind auf der Bücherschau, die gerade läuft, zu Gast - und vielleicht habt ihr ja schon mal was von diesem Land gehört, das sozusagen unser Nachbar ist und im Südwesten von Deutschland an unser Land grenzt. Heute machen wir in der Sendung einen Ausflug dorthin und meine Kollegin Annette Christine Hoch hat sich mal ein bisschen umgehört und umgeschaut.