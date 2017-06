Sendezeiten

Drogen gibt es in unterschiedlichsten Formen: Man kann sie rauchen, spritzen, essen, trinken, schnupfen - und doch haben alle eines gemeinsam: Sie greifen in die natürlichen Prozesse im Körper ein.

Sie können Stimmungen und Gefühle verändern und sie können abhängig, den Körper kaputt machen. Dennoch können Erwachsene einige Drogen, wie zum Beispiel Zigaretten und Alkohol, einfach so im Supermarkt kaufen. Andere gibt es in der Apotheke, denn auch einige Medikamente können zur Droge werden. Die sogenannten harten Drogen wie zum Beispiel Kokain, Heroin oder Ecstasy sind verboten. Aber was machen Drogen im Körper genau - und warum nehmen Menschen Drogen?