Edeltraut, das vornehme Katzenfräulein, soll einen Papagei gerupft und getötet haben. Aber davon ist kein Wort wahr!

Big Jim ist acht Jahre alt und möchte mit der Katze Edeltraut einen Ausflug machen. Mit seinem Baseballschläger zwingt er Olaf Schmidt - so heißt das Auto seines Vaters - mit ihnen ins Blaue zu fahren. Doch unterwegs werden sie in einen Kriminalfall verwickelt. Aber wenn sie den Fall nicht aufklären können, dann wird das dicke Polizeiauto sie alle drei abtransportieren.





"Big Jim und die Vogelmorde"

Von Wolfgang Mahlow

Ab 7 Jahren

Regie: Albrecht Surkau

Komposition: Ralf Hoyer

Darsteller: Nicolas Kwasniewski, Jaecki Schwarz, Ulrich Voß, Renate Pick u. a.

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 1996

Länge: 50'34



Wolfgang Mahlow, geboren 1949 in Beelitz, studierte Germanistik in Greifswald, war viele Jahre Lehrer, lebt und arbeitet heute in Prenzlau, schreibt Rezensionen und Hörspiele.