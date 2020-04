Dem Grafen von Rabenstein geht jeder schlaue Bauer in Mecklenburg aus dem Weg. Doch Hans, ein armer Knecht, muss ihm dienen, wenn er nicht verhungern will. Wie scheußlich die Arbeit auch ist, Hans darf sich auf keinen Fall beschweren, denn es gilt die Abmachung: Wer flucht, den holt der Teufel.

Schwere Proben muss Hans bestehen – leckere Speisen soll er kochen und darf nicht kosten, ein wütender Falke jagt ihn und ein Gespenst will ihm jeden Knochen brechen. Hans hätte längst geflucht, wenn nicht seine Freundin, die lachende Katze, bei ihm wäre. Sie weiß immer einen Rat. Und so kommt es, dass nicht Hans, sondern der Graf vom Teufel geholt wird, denn er flucht über den Hans im Mausfell und seine lachende Katze.



"Hans im Mausfell und die lachende Katze"

Von Holger Teschke nach Motiven mecklenburgischer Bauernmärchen

Ab 8 Jahren

Regie: Klaus-Michael Klingsporn

Mit: Jan Josef Liefers, Ulrike Krumbiegel, Volkmar Kleinert, Christine Oesterlein, Michael Walke

und Helmut Krauss

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 1996



Holger Teschke, geboren 1958 in Bergen/Rügen, lebt als freier Autor in Berlin und New York. Schreibt Lyrik, Dramatik, Hörspiele und Prosa.