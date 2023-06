Ungefähr 80 Kilogramm Elektroschrott wirft eine vierköpfige Familie durchschnittlich in Deutschland im Jahr auf den Müll. Das ist ein riesiger Haufen an alten Geräten. Und vieles davon wäre eigentlich noch zu gebrauchen gewesen. Wieso werfen wir so viel weg? Und reparieren so wenig?

Dabei gab es mal eine Zeit, da war es ganz selbstverständlich, dass die Menschen erstmal versucht haben, das, was sie haben, wieder ganz zu machen. Heute ist das Wissen darüber, wie wir Dinge selbst reparieren können, ein bisschen verloren gegangen. Und dann kostet es ja auch noch Zeit. Sachen reparieren zu lassen, ist auch teuer. Manchmal sogar fast so teuer, wie einfach ein neues Gerät zu kaufen. Kein Wunder, dass so viel Müll entsteht.

Aber was, wenn der geliebte Teddy ein Auge verloren hat? Der kann doch nicht einfach so auf den Müll? Hören wir doch mal, was es da so für Möglichkeiten gibt ...