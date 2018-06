Warum lügen Menschen? Und wieso kann das mitunter sogar richtig und notwendig sein. Über Notlügen, etwas verschweigen, ungewollt die Unwahrheit sagen und falsche Komplimente. Mitquasseln unter: 0800 2254 2254

Jeder Mensch lügt mindestens zwei Mal am Tag, so sagen die Wissenschaftler. Glaubt man anderen Forschern, so sind es im Durchschnitt sogar bis zu 200 Lügen am Tag.

Diese riesigen Unterschiede liegen vermutlich darin begründet, dass es verschiedene Ansichten gibt, was erlaubterweise erfunden, was exakt die Wahrheit und was gelogen ist.

Dabei sollte es mit der Lüge doch eigentlich ganz einfach sein.

Eine Lüge ist, wenn man etwas sagt, was nicht stimmt.

Wenn es doch nur so einfach wäre ... Ist es wirklich eine verachtenswerte Lüge, wenn uns jemand fragt: "Wie schmeckt Dir der Pudding, den ich gekocht habe?" Und wir anstatt wahrheitsgemäß zu antworten: "Ach, das war Pudding? Ich dachte, das wäre Kleister!" sagen: "Ganz köstlich, aber leider bin ich satt!" Sind Unwahrheiten aus Rücksichtnahme oder Höflichkeit deshalb gleich Lügen?

Und was ist mit Notlügen, oder die Unwahrheit sagen, weil man es nicht besser weiß oder wusste?

Die Forschung weiß inzwischen, dass Kinder direkt nach dem Sprechen das Lügen lernen. Und wir wissen inzwischen auch, dass das menschliche Gehirn zunächst gar nicht zwischen Wahr und Lüge unterscheidet. Jede Information wird zunächst einmal einfach aufgenommen und erst anschließend im Gehirn interpretiert. Also erst verspätet bewertet als Lüge oder Wahrheit.

Ob die Fähigkeit zu Lügen nun gut oder böse ist, darüber streiten die Fachleute. Und ob man womöglich sogar lügen können muss, um in Schule, Familie und Beruf klarzukommen, auch darüber gibt es geteilte Meinungen.

Einig sind jedoch fast alle Lügen-Fachleute darüber, dass das Lügen nur selten dauerhaft erfolgreich ist. Denn je größer das Lügengebäude ist, dass aufgebaut wurde, umso schwerer ist es, dies aufrechtzuerhalten.

Die Wahrheit kommt irgendwann raus.

