Wir verfolgen den Osterhasen quer durch Deutschland!

Tim versucht heute in der Sendung herauszufinden, wo sich der Osterhase versteckt. Und ihr könnt ihm dabei helfen, indem ihr gut aufpasst und aufmerksam die Hinweise verfolgt, wo er schon gesichtet wurde. Wir suchen fünf Orte in Deutschland, an denen der Osterhase gewesen ist.

Der erste Ort ist die Landeshauptstadt des Bundeslandes mit den meisten Einwohnern.

Der zweite Ort liegt mitten in den Bergen und höher hinaus kann man in Deutschland nirgendwo.

Der dritte Ort ist eine Insel im Norden von Deutschland.

Der vierte Ort ist eine Quelle mit einem witzigen, farbigen Namen in Baden-Württemberg.

Der fünfte Ort liegt in Sachsen und dort gibt es einen riesigen Kopfbahnhof.

Wenn ihr alle fünf Orte herausgefunden habt, schickt die fünf Orts-Namen an kakadu@deutschlandradio.de.

Viel Spaß bei der Osterhasen-Verfolgung!