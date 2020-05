Wenn es keine richtigen Konzerte geben kann, muss man eben online gehen.

Mit diesem Podcast bringen wir Euch auf den neuen Stand rund um Corona. Tim spricht mit Timea, die zusammen mit ihrem Vater auf YouTube einen coolen Corona-Rap veröffentlicht hat. Gleich im Anschluss führt Tim ein Gespräch mit dem Kindermusik-Macher Reinhard Horn, der seine Konzerte wegen der Corona-Pandemie im Moment auch online gibt.

Kakadu-Wissenschafts-Auskennerin Susanne Billig erklärt Tim, warum sich in einem wiedereröffneten Restaurant in Ostfriesland an einem Abend so viele Menschen angesteckt haben und warum es auf Schlachthöfen so viele Ansteckungen gegeben hat. Außerdem klären wir die Frage, ob man wegen Corona Angst haben muss, Fleisch oder Wurst zu essen.

Von Bela aus Leipzig lässt sich Tim schildern, wie sein Alltag an der wiedereröffneten Schule aussieht.

Und wie immer hat Kakada-Autorin Lydia die aktuellen Homeoffice-News für Euch.

Hier findet Ihr die Katze, die Bälle hält wie sonst nur Manuel Neuer. Und Störche per WebCam beobachten könnt Ihr hier.

#97 Neue Ansteckungen und Konzerte gehen online

Moderator: Tim Wiese

Autorinnen: Lydia Heller und Susanne Billig

Redaktion: Roland Krüger

Deutschlandfunk Kultur, 2020