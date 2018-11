Außerdem zu hören:

Die Netiquette soll erreichen, dass Menschen zu anderen Menschen, die sie im Internet in Foren, Chats oder in Sozialen Netzwerken (facebook, instagramm, whatsapp) begegnen, freundlichund hilfsbereit sind.

Netiquette ist ein Wort, das sich aus zwei englischen Wörten zusammensetzt. Aus Net = Internet und Etiquette = Höflichkeitsregeln.

Es gibt keine allgemein gültigen und festgeschriebenen Regeln für Netiquette. Doch ganz einfach gesagt, fordern die Netiquette, dass Du Dich im Internet nicht anders benehmen sollst, als im echten Leben - in der Schule, mit Deinen Freunden, in Deiner Familie.

Also ein höflicher Umgang miteinander, keine Beschimpfungen oder Beleidigungen und keine Doppeldeutigkeiten. Natürlich hat jeder mal einen schlechten Tag, aber das darf kein Grund sein zu vergessen, dass auch auf der anderen Seite ein Mensch am Computer sitzt.

Hilfreich ist, am Computer cool zu bleiben, sich nicht provozieren zu lassen. Wenn man sich über etwas sehr ärgert, besser nciht gleich wütend zurückschreiben. Einmal etwas in Rage über die Tastatur rausgehauen kann das bis in alle Ewigkeit von allen im Internet gelesen werden. Und das kann für alle beteiligten später sehr peinlich oder verletzend sein.! Solche Streitgespräche können sehr schlimm werden und gehen oft für alle, die mitlesen, schlecht aus.

Rede zu den Menschen - nicht über die Menschen.

