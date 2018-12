Akissi ist ein kleines freches Mädchen und die Hauptfigur in dem Comic von Marguerite Abouet und Mathieu Sapin, den wir euch heute vorstellen. Zusammen mit ihrer Familie lebt sie in Abidjan, der größten Stadt der Elfenbeinküste, einem Land in Westafrika.

Akissis Leben unterscheidet sich schon sehr von dem der Kinder in Deutschland und Europa: ihr Haustier ist kein Meerschweinchen, sondern ein kleiner Affe. Wenn sie krank ist, bekommt sie keine Windpocken, sondern Bandwürmer. Und doch gibt es auch Gemeinsamkeiten. Auch Akissi streitet sich mit ihren Geschwistern, sieht fern – und erlebt Abenteuer. Kakadu-Reporterin Jessica Zeller und Franca, Lucie und Maxim aus Berlin stellen euch das Buch vor. Außerdem zu hören: "Luzifer Junior", ein Hörbuchtipp von Elmar Krämer. "Fitoons", ein Computerspieltipp von Tom Feibel.